Toter in Dresdner Wohnung: Verdächtiger in Haft

Dresden (dpa/sn) - Nach dem Fund eines toten 54-Jährigen in einer Dresdner Wohnung ist ein Tatverdächtiger in Haft. Gegen den 53-Jährigen bestehe ein dringender Tatverdacht wegen Totschlages, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Sonntag mit. Er stamme aus dem sozialen Umfeld des Getöteten, beide Männer stammen den Angaben zufolge aus Algerien. Zivilfahnder nahmen den 53-Jährigen am Samstagabend am Straßburger Platz fest, wie es hieß. Er war an einer Hand verletzt. Zur Tat eingelassen habe er sich nicht. Die Staatsanwaltschaft und die Morduntersuchungskommission müssten nun noch den genauen Tatablauf und die Hintergründe der Tat ermitteln.

Polizeibeamte hatten den Toten am Donnerstagmorgen in seiner Wohnung gefunden. Ein Bewohner hatte Blutspuren im Flur des Mehrfamilienhauses entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Obduktion hatte ergeben, dass er mehrere Stichverletzungen hat und Opfer eines Verbrechens geworden war.