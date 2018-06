Bundeswehr-Autos abgebrannt: Brandstiftung vermutet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - In Dresden sind zwei Fahrzeuge der Bundeswehr abgebrannt. Vermutlich zündeten Brandstifter die beiden Autos am frühen Samstagmorgen an, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Höhe des Schadens blieb zunächst unklar. Auch die Hintergründe waren unbekannt. Ob der Vorfall mit dem Tag der Bundeswehr in Dresden zusammenhängt, blieb vorerst offen. Die Wagen parkten an der Stauffenbergallee.

Am Nachmittag brannte dann eins der Fahrzeuge auf dem Gelände einer Abschleppfirma erneut. Wie die Polizei auf dpa-Anfrage mitteilte, sei in diesem Fall Fremdverschulden auszuschließen. Der Wagen sei nicht richtig abgekühlt gewesen und habe dadurch Feuer gefangen. Es handele sich um sachgemäßen Umgang, sagte ein Sprecher.