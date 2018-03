Betrug auf Raten: Rentnerin zahlt mehr als 10 000 Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - In Dresden ist eine Rentnerin in mehreren Raten um mehr als 10 000 Euro betrogen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein unbekannter Mann die 77-Jährige per Telefon über einen angeblichen Geldgewinn bei einem Glücksspiel informiert. Dafür forderte er eine Gebühr von 250 Euro. Laut Polizei kamen nach der Zahlung weitere Anrufe, die gegen Zahlung von höheren Gebühren auch höhere Gewinne versprachen. Die Senioren zahlte im Verlauf mehrerer Tage mehr als 10 000 Euro per Überweisungen oder Karten, ehe sie die Polizei informierte.