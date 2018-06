Mann mit 3,8 Promille fährt auf Motorroller durch die Eifel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dreis-Brück/Daun (dpa/lrs) - Die Polizei hat in der Eifel einen Mann auf einem Motorroller angehalten, der rund 3,8 Promille Alkohol im Blut hatte. Der 39-Jährige soll ersten Ermittlungen zufolge am Freitag von Jünkerath ins gut 20 Kilometer entfernte Dreis-Brück (beides Landkreis Vulkaneifel) gefahren sein, wie die Polizei am Samstag in Daun mitteilte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Schlüssel des Motorrollers wurden sichergestellt.