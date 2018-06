Raubüberfall: Beschuldigter macht auf Rentner keine Aussage

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Im Fall des brutalen Raubüberfalls auf einen Rentner am Montag in Dortmund schweigt der beschuldigte 40-Jährige bislang zu den Vorwürfen. Er werde durch einen Anwalt vertreten und habe sich nicht zur Sache geäußert, sagte ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft am Dienstag. Im Laufe des Tages soll demnach entschieden werden, ob der Mann dem Haftrichter vorgeführt wird. Der Mann steht im Verdacht, einen 66 Jahre alten Rentner in dessen Wohnung überfallen und angegriffen zu haben. Das Opfer starb in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen. Der 40-Jährige wurde im Rahmen der Ermittlungen am Montag festgenommen. Weitere Details nannte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht.