Polizei findet Ehepaar tot in Wohnung: Todesursache unklar

Dietzenbach (dpa/lhe) Die Polizei hat am späten Donnerstagabend in einer Wohnung in Dietzenbach (Landkreis Offenbach) zwei Leichen gefunden. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich um ein Ehepaar, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Südosthessen in Offenbach am Freitag. Das Paar, eine 61-Jährige und ein 64-Jähriger, hätten gemeinsam dort gewohnt. Als die Frau nicht an ihrer Arbeitsstelle erschienen war, hatten Bekannte die Polizei verständigt. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei ermitteln nun die Todesursachen.