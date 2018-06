Ermittler schließen bei totem Ehepaar Suizid nicht aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dietzenbach (dpa/lhe) - Nach dem Fund eines toten Ehepaars in Dietzenbach sind die beiden Leichen obduziert worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, lasse sich ein gemeinsamer Suizid der beiden als Todesursache nicht ausschließen. Der 64-Jährige und seine 61 Jahre alte Frau waren am Donnerstagabend von der Polizei in ihrer gemeinsamen Wohnung in Dietzenbach (Landkreis Offenbach) gefunden worden. Bekannte hatten die Behörden verständigt, nachdem die Frau nicht zur Arbeit erschienen war.