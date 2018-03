Jugendliche mit Drogen und Waffen erwischt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dessau-Roßlau/Magdeburg (dpa/sa) - Zwei Jugendliche sind am Hauptbahnhof Dessau mit Drogen und Waffen erwischt worden. Polizisten wurden am Mittwoch während einer routinemäßigen Streife auf die verdächtigen 15 und 17 Jahre alten Jungen aufmerksam, wie die Bundespolizei in Magdeburg am Donnerstag mitteilte. Sie seien vor den Beamten geflüchtet, aber nicht weit gekommen. Bereits auf dem Vorplatz wurden sie gestellt und durchsucht.

Den Angaben zufolge hatten sie unter anderem mehrere Tütchen Marihuana, einen sogenannten Polen-Böller und einen Schlagstock bei sich. Alles sei sichergestellt worden. Gegen die Jugendlichen wird jetzt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel-, Waffen- und Sprengstoffgesetz ermittelt.