28-Jähriger zwei Malohne Führerschein erwischt

Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Ein Mann ist in Dessau-Roßlau zwei Mal in einer Nacht ohne Führerschein am Steuer erwischt worden. Zunächst kontrollierte eine Streife den 28-Jährigen in der Nacht zu Dienstag im Süden der Stadt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten ermahnten ihn, mangels Führerschein auch kein Auto zu fahren. Der Kontrollierte habe versichert, dass ein Freund mit Fahrerlaubnis den Wagen abholen werde. Eine halbe Stunde später wurde das gleiche Auto ganz in der Nähe von einem weiteren Streifenteam kontrolliert. Am Steuer saß wieder der 28-Jährige ohne Führerschein. Dieses Mal gingen die Beamten auf Nummer sicher und nahmen ihm den Autoschlüssel ab. Im Gegenzug bekam er zwei Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.