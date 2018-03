Polizei fasst mutmaßliche Buntmetalldiebe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Delitzsch (dpa/sn) - Auf frischer Tat hat die Polizei in Delitzsch drei mutmaßliche Buntmetalldiebe gefasst. Die Männer hätten am Freitag den Zaun zu einem ehemaligen Kalksandsteinwerk aufgebrochen, teilten die Beamten in Leipzig am Samstag mit. Anschließend lösten die Verdächtigen den Angaben zufolge Kupferkabel aus dem Gebäude. Dabei wurden die Männer von der Polizei entdeckt und festgenommen.