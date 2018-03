40-Jähriger nach Reizgas-Attacke in Klinik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Deggendorf (dpa/lby) - Nach der Reizgas-Attacke in Deggendorf ist gegen einen 40-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Der vermutlich psychisch kranke Mann wurde anschließend in eine Klinik eingewiesen, wie die Polizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte. Mit Pfefferspray hatte er am Freitag wahllos Passanten angegriffen und einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. Sechs Menschen wurden verletzt, unter ihnen auch ein Baby. Der Angreifer versteckte sich danach in seiner Wohnung und wurde nach mehreren Stunden von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen.