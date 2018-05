Unbekannter verletzt Flüchtling mit Messer: Zeugen gesucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Dem Messerangriff auf einen schwer verletzten 17-Jährigen in Darmstadt ging offenbar ein Raubüberfall voraus. Der mutmaßliche Täter habe von dem jungen Flüchtling Wertgegenstände gefordert und ihn dabei mit dem Messer bedroht, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann habe dem 17-Jährigen Stichverletzungen im Rücken zugefügt. Zu der Auseinandersetzung war es in der Nacht zum Dienstag im "Herrngarten" in der Innenstadt gekommen.

Freunde hatten den Jugendlichen gegen 1.00 Uhr blutend an einer Haltestelle getroffen und in die Flüchtlingsunterkunft gebracht, in der er gemeldet ist. Dort wohne er den Ermittlungen zufolge aber nicht. Der verständigte Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Der mutmaßlich Täter ist ersten Ermittlungen zufolge ein Mitteleuropäer mit einem blonden "Haarkranz", so die Polizei. Die Ermittler sind weiterhin auf der Suche nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Angreifer geben können.