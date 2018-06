Vermutlich Bewaffneter weiter auf der Flucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Limbach-Oberfrohna (dpa/sn) - Drei Tage nach einem Beziehungsstreit zwischen einem 29-Jährigen und seiner Ex-Freundin fahndete die sächsische Polizei am Mittwoch weiter intensiv nach dem mutmaßlich bewaffneten Mann. Man verfolge mehrere Hinweise an verschiedenen Orten, aber eine heiße Spur gebe es derzeit nicht, sagte eine Polizeisprecherin.

In der Nacht zum Mittwoch hatte die Polizei nach Hinweisen ein Postgebäude in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) durchsucht, den Mann dort aber nicht gefunden. Rund 350 Polizeibeamte waren an dem Einsatz beteiligt. Der Gesuchte ist seit dem Streit am Sonntagvormittag auf der Flucht.

Danach hatte es laut Polizei Hinweise gegeben, dass der Mann sich eine Schusswaffe besorgt haben könnte. In seinem Schützenverein soll eine Waffe fehlen. Vorsorglich waren die ehemalige Lebensgefährtin und deren Familie in Sicherheit gebracht worden. Als konkrete Straftaten stehen laut Polizei bislang der Verdacht auf eine Bedrohung sowie der Vorstoß gegen das Waffengesetz im Raum.