Urteil im Fall eines getöteten Syrers in Chemnitz erwartet

Chemnitz (dpa/sn) - Gut acht Monate nach dem gewaltsamen Tod eines Syrers in Chemnitz wird heute am Landgericht der Stadt das Urteil gegen die mutmaßlichen Täter erwartet. Angeklagt sind zwei 21 und 25 Jahre alte Landsleute des Opfers. Ihnen wird zur Last gelegt, am 10. September 2017 den 21-Jährigen durch Messerstiche so schwer verletzt zu haben, dass dieser kurz darauf hinter einem Sportstudio im Stadtpark verblutete.

Die beiden Flüchtlinge sind wegen gemeinschaftlichen Totschlags angeklagt. Der Ältere hatte zu Prozessbeginn die Tatvorwürfe zugegeben. Als Motiv hatte er ein verletztes Ehrgefühl angegeben. Der jüngere Angeklagte hatte vor Gericht erklärt, zwar dabei, aber nicht direkt an der Tat beteiligt gewesen zu sein.