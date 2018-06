Polizei sucht weiter nach vermutlich Bewaffnetem

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Die Polizei sucht weiter nach einem womöglich bewaffneten Mann im Raum Chemnitz. Die Einsatzmaßnahmen dauern an, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen sagte. Bereits am Sonntag und Montag hatte die Polizei mit einem großen Aufgebot von rund 230 Beamten nach dem Gesuchten gefahndet - bislang ohne Erfolg.

Der Schwerpunkt der Suche liegt nach Polizeiangaben im Bereich Chemnitz, Hartmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen) und Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau). Zuletzt wurde der Mann am Sonntagmorgen im Chemnitzer Stadtzentrum gesehen.

Nach einem offenbar eskalierten Streit mit seiner gleichaltrigen Ex-Freundin am Sonntag hatte es laut Polizei Hinweise darauf gegeben, dass sich der 29-Jährige eine Schusswaffe besorgt haben könnte. Weil eine weitere Eskalation den Angaben zufolge nicht auszuschließen war, wurden die Suchmaßnahmen eingeleitet. Die Frau und ihre Familie wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Es hatte schon seit geraumer Zeit einen Konflikt zwischen dem 29-Jährigen und seiner ehemaligen Freundin sowie deren Familie gegeben.