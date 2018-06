Polizei fahndet mit Hochdruck nach vermutlich Bewaffnetem

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz/Zwickau (dpa/sn) - Bei der Suche nach einem möglicherweise bewaffneten Mann in Westsachen hat die Polizei Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Derzeit durchsuchen rund 100 Einsatzkräfte der Bundespolizei auch mit Hilfe von Polizeihunden und Hubschraubern ein Waldgebiet im Raum Limbach/Oberfrohna (Landkreis Zwickau), wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte.

Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass derzeit keine Gefahr für Unbeteiligte besteht. Das Waldstück in der Nähe eines Gewerbegebietes wurde nahezu komplett abgeriegelt. Nach dem Sportschützen wird seit Sonntag mit einem Großaufgebot gefahndet.

Nach einem eskalierten Streit mit seiner Ex-Freundin am Sonntag hatte es laut Polizei Hinweise darauf gegeben, dass sich der 29-Jährige eine Schusswaffe besorgt haben könnte. Es fehle eine Waffe aus dem Sportschützenverein des Mannes in Hartmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen), betonte die Polizeisprecherin. Vorsorglich waren die Ex-Freundin und deren Familie in Sicherheit gebracht worden.

Bereits im April hatte es eine Auseinadersetzung zwischen dem 29-Jährigen und seiner Ex-Freundin gegeben. Daraufhin waren mehrere Waffen des Mannes in dessen Wohnung sichergestellt worden.