Junge Frau sexuell in eigener Wohnung bedrängt

Chemnitz (dpa/sn) - Eine 28-Jährige ist am Wochenende in Chemnitz von zwei Unbekannten bis in ihre Wohnung verfolgt und dort sexuell bedrängt worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag hatte sie die Männer am frühen Sonntagmorgen erstmals in einem Lokal in der City gesehen, später stiegen sie an der Zentralhaltestelle in ihre Straßenbahn und folgten ihr nach Hause in den Süden der Stadt.

Als die junge Frau ihre Wohnungstür im Ortsteil Hutholz schließen wollte, drängten die Männer "südländischen Typs" hinein, "nahmen gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vor" und flüchteten danach über den Balkon, hieß es. Ein Fährtenhund verfolgte deren Spur bis zu einer Parkbank in der Nähe.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen aus dem Lokal, der Bahn oder dem Park. Sie ermittelt wegen des Verdachts einer Sexualstraftat. Zu Details wurden keine Angaben gemacht.