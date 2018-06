Gesuchter 29-Jähriger weiter unauffindbar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Limbach-Oberfrohna (dpa/sn) - Ein womöglich bewaffneter Mann bleibt auch nach tagelanger Suche in Limbach-Oberfrohna unauffindbar. Es würden aber weiterhin Hinweise auf den 29-Jährigen geprüft, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag. Der Mann war nach einem Beziehungsstreit mit seiner Ex-Freundin am Sonntagvormittag verschwunden. Die Polizei vermutet, dass er sich eine Waffe besorgt haben könnte. Aufwendige Suchen mit einem Großaufgebot an Polizeikräften in einem Waldgebiet und einem Postgebäude blieben in den vergangenen Tagen ohne Erfolg.