Auto-Attacke auf Polizisten: Täter muss in Maßregelvollzug

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Gut eineinhalb Jahre nach der Fluchtfahrt mit einem gestohlenen Auto und der Attacke auf zwei Polizisten bleibt einem 28-Jährigen das Gefängnis erspart. Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Chemnitz verhängte am Dienstag unter Einbeziehung früherer Urteile eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten und ordnete die Unterbringung zum Entziehung in einem Maßregelvollzug an. Nur darin sehe die Kammer Erfolgsaussichten für eine Drogentherapie, sagte die Vorsitzende Richterin Simone Herberger.

Nach Ansicht der Kammer konnte dem suchtkranken Mann keine Tötungsabsicht nachgewiesen werden. Daher verurteilte sie den Deutschen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen, Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Dem Angeklagten war zur Last gelegt worden, am 20. November 2016 auf der Flucht vor der Polizei mit einem Auto im Parkhaus eines Einkaufscenters auf zwei Beamte zugefahren zu sein. Bei Sprüngen, um sich zu retten, verletzten sich beide. Die Staatsanwaltschaft hatte es als versuchten Totschlag gewertet, dass der Angeklagte auf eine Polizistin zuhielt und dies angeklagt. Das Fahrzeug hatte der Beschuldigte zwei Wochen zuvor gestohlen.

Der Mann aus Lichtenstein im Landkreis Zwickau hatte die Tat zugegeben, eine Tötungsabsicht aber bestritten. Er habe unter Drogeneinfluss gestanden uns sei in Panik gewesen, erklärte er. Der psychologische Gutachter attestierte dem Vater zweier Kinder eine Suchterkrankung. Der 28-Jährige, der laut Gericht seit rund eineinhalb Jahren nachweislich drogenfrei ist, hatte sich für die Tat entschuldigt. "Es tut mir sehr leid", sagte er.

Ein Sachverständiger hatte vor Gericht ausgesagt, die von Zeugen genannte Geschwindigkeit von rund 40 Kilometern pro Stunde sei nicht korrekt. Laut seinem Gutachten habe der Angeklagte aufgrund der Spuren und des Umfeldes nur zwischen 25 und maximal 35 km/h fahren können. Daher sei die Kammer nicht von einer Tötungsabsicht ausgegangen, sagte die Vorsitzende Richterin. Alle Prozessparteien verzichteten noch im Gerichtssaal auf Rechtsmittel. Das Urteil ist damit rechtskräftig.