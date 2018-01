35-Jähriger bei Streit in Chemnitz mit Messer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Bei einem Streit hat in Chemnitz ein 32-Jähriger einen 35 Jahre alten Mann mit einem Messer verletzt. Die Auseinandersetzung sei zunächst mit Worten geführt worden und sei dann eskaliert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 35-Jährige wurde nach der Tat am Samstag zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Verdächtige sei geflüchtet, von den Beamten aber noch in der Nähe des Tatortes vorläufig festgenommen worden. Er wurde inzwischen wieder entlassen. Der genaue Tathergang wird noch ermittelt.