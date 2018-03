Tankstelle in Bückeburg ausgeraubt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bückeburg (dpa/lni) - Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Montag eine Tankstelle in Bückeburg (Kreis Schaumburg) ausgeraubt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, betrat der Mann kurz nach 21.00 Uhr die Tankstelle im Ortskern der Stadt und bedrohte den anwesenden Mitarbeiter mit einem Klappmesser. Der Täter erbeutete nach ersten Erkenntnissen rund 400 Euro und flüchtete unerkannt.