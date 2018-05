Möglicherweise schon Urteil im Prozess um geschütteltes Baby

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bückeburg (dpa/lni) - Im Prozess um ein zu Tode geschütteltes Baby werden an heute die Plädoyers vor dem Landgericht Bückeburg erwartet. Am Mittwoch war der angeklagte Vater aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Nach Angaben des Gerichts ist es nicht wahrscheinlich, dass dem 23-Jährigen das zum Tode führende Schütteln nachgewiesen werden könne, da auch andere mögliche Verursacher in Frage kämen.

Nach einem rechtsmedizinischen Gutachten stammten die Hirnverletzungen des Ende November gestorbenen Säuglings von zeitlich versetzten Ereignissen. Der Vater hatte zum Prozessauftakt bestritten, seinen drei Monate alten Sohn geschüttelt zu haben. Neben ihm waren auch die Mutter, deren Schwester und die Großmutter zeitweise mit dem Baby allein. Nach Angaben eines Gerichtssprechers könnte an diesem Freitag bereits das Urteil gesprochen werden.