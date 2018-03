Steine und Gehwegplatten auf der Fahrbahn: Zwei Festnahmen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Die Polizei hat zwei Tatverdächtige festgenommen, die in Bremen und Umgebung in mindestens 20 Fällen Steine, schwere Gehwegplatten oder Warnschilder auf stark befahrene Straßen gelegt haben sollen. Die Vorfälle begannen im Juli vergangenen Jahres und wurden meist nachts registriert. Betroffen von den Straftaten waren Autobahnzubringer und Bundesstraßen. In einigen Fällen hatten Autofahrer den Hindernissen nicht mehr rechtzeitig ausweichen können. Mehrfach kam es zu Schäden an den Autos. Verletzt wurde aber niemand. Details über die monatelangen Ermittlungen, an denen die Polizei Niedersachsen beteiligt war, wollen die Fahnder und die Staatsanwaltschaft Bremen heute mitteilen.