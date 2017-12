Räuber überfällt Supermarkt in Bremen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Ein maskierter Mann hat einen Supermarkt in Bremen überfallen. Der Mann habe die Kassierinnen mit einer Schusswaffe bedroht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er hatte am Samstagabend zunächst die eine Kassierin aufgefordert, ihm Geld zu geben. Danach ging er zur nächsten Kasse. Der dunkel gekleidete und mit einem weißen Tuch maskierte Räuber floh nach dem Überfall mit der Beute in unbekannte Richtung.