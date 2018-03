Milchpulver-Diebe in Norddeutschland überführt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Bremen/Ratzeburg (dpa/lno) - Die Polizei hat eine Serie von Milchpulver-Diebstählen in Norddeutschland aufgeklärt. Sieben Tatverdächtige seien gefasst, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie seien Mitglieder einer größeren osteuropäischen Bande, die gezielt Milchpulver aus Drogerien in Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein gestohlen habe. Die Babynahrung sei anschließend über Hehler nach China verkauft worden, wo seit Jahren ein Mangel an Milchpulver herrsche.

In Ratzeburg, Schwarzenbek und Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) wurde zwischen November 2017 und Januar 2018 Milchpulver im Wert von 4500 Euro gestohlen, hieß es. Durch die Zusammenarbeit mehrerer norddeutscher Polizeidienststellen sei die Tätergruppe ermittelt worden. Sechs Tatverdächtige seien im Januar und Februar bei Diebstählen in Hamburg und Bremen erwischt und festgenommen worden und säßen in Untersuchungshaft. Ein siebter Verdächtiger wurde in Geesthacht festgesetzt. Gegen ihn habe ein Abschiebehaftbefehl vorgelegen.