Detonierter Geldautomat beschädigt Nachbargebäude

Braunschweig/Bad Harzburg (dpa/lni) - Unbekannte haben am Samstag einen Geldautomaten in Braunschweig aufgesprengt. Die Detonation in den frühen Morgenstunden richtete nach Polizeiangaben Sachschaden an einem benachbarten Geschäft an. Nach Hinweisen eines Zeugen zu einem Fluchtfahrzeug leitete die Polizei eine Fahndung mit Streifenwagen und einem Hubschrauber ein. Die Suche verlief jedoch erfolglos. Zuvor war die Polizei nach einer missglückten Automatensprengung in Bad Harzburg im Einsatz. Dort waren die Täter ohne Beute entkommen. Die Ermittler schlossen nicht aus, dass in beiden Fällen die gleichen Täter am Werk waren.