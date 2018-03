91-Jährige schlägt Betrüger in die Flucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brake (dpa/lni) - Mit einem beherzten Tritt auf den Fuß hat eine 91-Jährige einen mutmaßlichen Betrüger in die Flucht geschlagen. Der junge Mann hatte bei der Frau in Brake (Kreis Wesermarsch) an der Haustür geklingelt. Als sie diese öffnete, stellte er sofort seinen Fuß in den Spalt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er gab sich am Mittwoch als Mitarbeiter des örtlichen Energieversorgers aus und wollte der Frau angeblich einen günstigeren Vertrag vermitteln. Außerdem wollte er ihre Toilette benutzen. Die 91-Jährige nahm ihm die Masche nicht ab, trat auf seinen Fuß und verriegelte die Tür. Auch die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem jungen Mann um einen Betrüger handelt.