Unbekannte sprengen Geldautomat in Bonn

Bonn (dpa/lnw) - Bisher unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in Bonn gesprengt. Die Detonation und die Rauchentwicklung lösten am frühen Mittwochmorgen den Alarm aus, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge hätten die Täter kein Geld erbeutet. Der Automat befand sich in einem Mensa-Gebäude der Bonner Universität im Stadtteil Endenich. Es sei durch die Sprengung beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher. Man gehe von einem Schaden in Höhe mehrerer Zehntausend Euro aus.

Der Tatort wurde am frühen Mittwochmorgen untersucht. Verdächtige Personen oder Fahrzeuge wurden bisher nicht ermittelt, hieß es. Die Straße, in der das Gebäude liegt, sei relativ stark belebt. Insofern hofften die Ermittler nun auf die Hilfe möglicher Zeugen, sagte der Sprecher.