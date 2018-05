Drogenschmuggler rast Polizei davon und wird doch gefasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leer (dpa/lni) - Bundespolizisten haben am Freitagnachmittag an der Grenze zu den Niederlanden nach einer Verfolgungsjagd einen 24 Jahre alten deutschen Drogenschmuggler festgenommen. Der Mann aus dem Landkreis Aurich in Ostfriesland sei einem Streifenwagen davongefahren, als die Beamten ihn an einem Autobahnrastplatz überprüfen wollten, teilte die Bundespolizei am Abend mit. Der Mann sei streckenweise schneller als 200 Stundenkilometer über die A31 gerast. Als er nahe dem Autobahndreieck Leer in einer Baustelle seine Fahrt verlangsamen musste, habe er gestoppt und aus dem Auto geholt werden können.

Im Wagen fanden die Beamten einen Plastikbeutel mit rund 3,2 Kilogramm Marihuana, was im Straßenhandel etwa 32 000 Euro bringen würde. Ersten Ermittlungen zufolge besitzt der Drogenschmuggler keine Fahrerlaubnis. Auch die Kennzeichen gehörten nicht zum Auto.