Unbekannte sprengen Geldautomaten - hoher Schaden

Bingen (dpa/lrs) - Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Bingen bei Mainz einen Geldautomaten gesprengt und sind mit Beute in noch unbekannter Höhe entkommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entstand an dem Gebäude ein Schaden von etwa 50 000 Euro. Der oder die Täter hätten Gas in den Automaten geleitet und zur Explosion gebracht. Mehrere Zeugen hörten nach Polizeiangaben einen lauten Knall und sahen einen dunklen Wagen davonfahren.

Dass Geldautomaten gesprengt werden, ist keine Seltenheit. Erst in der Nacht zum Donnerstag hatten Unbekannte in Kaisersesch bei Koblenz auf diese Weise einen Automaten zerstört. Landesweit handele es sich um den achten Fall in diesem Jahr, teilte das Polizeipräsidium Mainz mit.