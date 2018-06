Unbekannter verletzt Sicherheitsmitarbeiter mit einem Messer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Unbekannter hat zwei Sicherheitsmitarbeiter einer Diskothek in Berlin-Charlottenburg mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt. Vor dem Club in der Fasanenstraße kam es am Sonntagmorgen zu einem Streit an der Tür, wie die Polizei mitteilte. Der Mann stach demnach mit einem Messer auf die 30 und 34 Jahre alten Mitarbeiter ein. Beide wurden an den Beinen leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus versorgt werden. Der Angreifer konnte unerkannt flüchten. Die Hintergründe des Streits waren nach Polizeiangaben noch unklar.