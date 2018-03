Unbekannter überfällt Wettbüro und raubt Geld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Unbekannter hat ein Wettbüro in Berlin-Steglitz ausgeraubt. Der Mann betrat mit einem Messer das Geschäft in der Nähe des Steglitzer Rathauses am späten Montagabend, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Anschließend forderte er den Angaben zufolge, die Kasse zu öffnen. Nachdem ein 21-jähriger Verkäufer dem nachgekommen war, nahm der Unbekannte Geld aus der Kasse und floh. Der Mitarbeiter bliebt unverletzt.