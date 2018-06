Ticket-Kontrolleure rassistisch beschimpft und angegriffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Drei Kontrolleure der Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) sind in Berlin-Mitte von einer 36 Jahre alten Frau rassistisch beschimpft und angegriffen worden. Nachdem es am Dienstagnachmittag in einem Bus der BVG Unstimmigkeiten mit den Fahrausweisen zweier Frauen gab, forderten die 21, 23 und 36 Jahre alten Kontrolleure die beiden Fahrgäste auf, das Fahrzeug zu verlassen, wie die Polizei weiter mitteilte. Am Potsdamer Platz eskalierte die Situation: Zunächst habe die 36-Jährige alle drei Männer rassistisch beschimpft, dann sei sie gegenüber dem 23-Jährigen handgreiflich geworden und habe ihm gegen den Brustkorb geschlagen.