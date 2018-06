Taxifahrer geschlagen und mit Waffe bedroht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Taxifahrer ist in Berlin-Mitte von einem Unbekannten geschlagen und mit einer Pistole bedroht worden. Der 28-Jährige wartete in der Nacht zum Samstag in der Nähe des Alexanderplatzes mit seinem Wagen an einer roten Ampel, als ein Mann plötzlich gegen die Fahrertür geschlagen habe, teilte die Polizei mit. Als der Taxifahrer das Fenster öffnete und fragte, was los sei, schlug der Mann ihn ins Gesicht. Der 28-Jährige alarmierte die Polizei und forderte den Mann auf, zu warten - dieser zog nun eine Pistole. Ein Begleiter des Angreifers zog ihn von dem Taxi weg, die beiden Männer entkamen unerkannt. Der Taxifahrer erlitt eine Schwellung im Gesicht.