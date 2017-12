Senior am U-Bahnhof getreten: mit Beinbruch ins Krankenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 72-Jähriger hat durch den Tritt eines aggressiven Passanten in der U-Bahnstation Friedrichstraße ein Beinbruch erlitten. Wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann am Samstag gegen 13.40 Uhr auf dem Bahnsteig der Linie U6 zum Aufzug unterwegs. Dabei äußerte ein Unbekannter seinen Unmut über den angeblich langsamen Gang des Seniors. Der Aufzug fuhr hoch zum S-Bahnhof. Als der 72-Jährige dort den Lift verließ, versetzte der Angreifer dem Mann einen Stoß und flüchtete. Der ältere Mann fiel zu Boden und wurde später mit einem Beinbruch in eine Klinik gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.