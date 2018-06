SEK-Einsatz in Hostel in Moabit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Moabit ist ein Hostel auf Waffen durchsucht worden. Bei dem Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos am Freitag durchsuchten Beamte das Haus in der Quitzowstraße nach einem Hinweis auf Verstoß gegen das Kriegswaffengesetz, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.