Schwarzfahrer sprüht Kontrolleur Reizgas ins Gesicht

Berlin (dpa/bb) - Ein Schwarzfahrer hat einen Fahrkarten-Kontrolleur am S-Bahnhof Schöneberg mit Reizgas angegriffen. Zwei Mitarbeiter kontrollierten am Montag gegen 10.25 Uhr in einer S-Bahn Fahrscheine. Dabei stießen sie auf den Mann ohne gültigen Fahrschein, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Nachdem sie den Mann am S-Bahnhof Schöneberg zum Ausstieg aufforderten, flüchtete dieser mit seinem Fahrrad vom Bahnsteig. Auf der Flucht sprühte er einem Kontrolleur, der sich ihm in den Weg stellte, Reizgas ins Gesicht. Der Kontrolleur wurde später leicht verletzt im Krankenhaus versorgt. Der Tatverdächtige entkam unerkannt.