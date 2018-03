Schlägerei in einer Bar: Mann schwebt in Lebensgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einer Schlägerei zwischen drei Männern in einer Bar in Berlin-Neukölln hat ein 47-Jähriger schwere Verletzungen im Gesicht erlitten. Er habe am frühen Samstagmorgen kurzzeitig in Lebensgefahr geschwebt, teilte die Polizei am Abend mit. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Sein 39 Jahre alter Begleiter zog sich leichte Blessuren im Gesicht zu. Sie hatten sich nach Angaben der Ermittler mit einem 47-Jährigen geschlagen, der eine Verletzung an der Nase davontrug. Weshalb es zu dem Streit in der Karl-Marx-Straße kam, wusste die Polizei zunächst nicht. Zu den Hintergründen werde noch ermittelt.