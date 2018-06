Rasierklingen im Sand auf Zehlendorfer Spielplatz gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Auf einem Spielplatz in Berlin-Zehlendorf sind im Sand mehrere Rasierklingen entdeckt worden. Der 35-jährige Finder informierte die Polizei am Donnerstagnachmittag. Zwei Beamte fanden weitere Klingen und sperrten den Spielplatz ab, wie die Behörde mitteilte. Es sei nicht auszuschließen, dass auf der Anlage in der Jaehnstraße noch weitere Klingen liegen. Fünf Rasierklingen seien gefunden worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.