Polizist soll mutmaßliche Drogenhändler gewarnt haben

Berlin (dpa/bb) - Der in Berlin unter Korruptionsverdacht verhaftete Polizist soll mutmaßliche Drogenhändler vor Kontrollen gewarnt haben. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Freitagmorgen mit. Der 39-Jährige sei dringend verdächtig der gewerbsmäßigen Bestechlichkeit, der Verletzung von Dienstgeheimnissen in mindestens acht Fällen und der Beteiligung am Betäubungsmittelhandel.

Ebenfalls beschuldigt werden Inhaber und Betreiber mehrerer Gaststätten in Berlin-Wedding, mit denen der Mann einen Deal vereinbart haben soll. Der Polizeibeamte soll regelmäßig Geldbeträge bis zu 3000 Euro für Hinweise auf mögliche Kontrollen durch Polizei-, Zoll-, Steuerbehörden und Bezirksamt erhalten haben. Der Polizist soll zudem den anderen Verdächtigen für regelmäßige Geldzahlungen den Lagerraum eines von ihm geleiteten Pokerclubs in Berlin-Pankow für die Zwischenlagerung von Betäubungsmitteln zur Verfügung gestellt haben.

Am Freitag gab es Durchsuchungen, etwa 50 Beamte waren beteiligt. Unter anderem wurden Bargeld und Mobiltelefone sichergestellt. Verhaftet wurden auch zwei weitere Beschuldigte. Die Ermittlungen richten sich gegen fünf Beschuldigte.