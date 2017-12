Polizeiauto mit Steinen beworfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Unbekannte haben in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain einen Mannschaftswagen der Polizei mit Steinen beworfen. Die Polizisten der Einsatzhundertschaft im Innern des Kleintransporters hörten, wie die Steine aufs Blech trafen, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Einen Kleinpflasterstein fanden die Beamten am späten Mittwochabend auf dem Dach des beschädigten Fahrzeuges. Verletzt wurde niemand.

Immer wieder kommt es in der Rigaer Straße zu Gewalttaten durch Linksautonome. Erst Anfang November waren Polizisten bei Straßenkontrollen mit Gegenständen beworfen worden, darunter waren auch scharfe Keramikscherben. Warum sich die Beamten der Einsatzhundertschaft am Mittwochabend in der Gegend um ehemals besetzt Häuser aufhielten, konnte eine Polizeisprecherin nicht sagen. Auch war zunächst unklar, wer hinter der Attacke steckt.