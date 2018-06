Polizei sucht mit Fahndungsfotos nach Taschendieb

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Fünf Monate nach der Tat sucht die Berliner Polizei mit Bildern aus Überwachungskameras nach einem Taschendieb. Der Mann soll im Januar in einem Bus der Linie TXL zwischen den Bushaltestellen Turmstraße und Flughafen Tegel einem Mann das Portemonnaie aus der Hosentasche gestohlen haben - darin waren 300 Euro, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Vier Tage später soll er in einem Drogeriemarkt in der Müllerstraße in Berlin-Wedding einer Seniorin die Geldbörse mit 900 Euro geklaut haben.