Polizei erwischt Kabeldiebe in Charlottenburg

Berlin (dpa/bb) - Die Bundespolizei hat in Berlin-Charlottenburg zwei Kabeldiebe gefasst. Die beiden Männer im Alter von 28 und 58 Jahren hatten am frühen Montagmorgen versucht, auf der Ringbahn zwischen den Bahnhöfen Westend und Jungfernheide Kabel zu stehlen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Mit einem Hubschrauber hatte die alarmierte Polizei demnach nach den beiden Räubern gesucht und sie schließlich in einem Gebüsch in der Nähe der Bahnanlage entdeckt. Die beiden Männer sind der Polizei bekannt, gegen den 58-Jährigen liegen zwei Haftbefehle vor. Am Montag sollten sie einem Haftrichter vorgeführt werden.