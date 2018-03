Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In Berlin ermittelt eine Mordkommission wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Es geht um einen Fall in Alt-Hohenschönhausen, wie die Behörde am Donnerstagmorgen auf Twitter mitteilte. Nähere Angaben machte eine Polizeisprecherin zunächst nicht.