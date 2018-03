Nach Silvester-Angriff sucht Polizei mit Bildern nach Tätern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach einem Angriff mit Glasflaschen auf zwei Männer in der Silvesternacht in der U-Bahnlinie 2 sucht die Polizei nach vier mutmaßlichen Tätern mit Bildern aus Überwachungskameras. Die beiden 25 und 28 Jahre alten Opfer wurden bei dem Angriff erheblich verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie erlitten Schnittverletzungen, einer verlor einen Zahn.

Die vier Männer sollen mit den beiden Opfern in der U-Bahn zunächst verbal in Streit geraten sein. Dann sollen sie die beiden plötzlich aus der Gruppe heraus geschlagen und mit Glasflaschen attackiert haben. Die Schlägerei setzte sich dann laut Polizeiangaben auf dem U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz fort. Dort wurde auch eine Glasflasche in Richtung der Opfer geworfen - sie verfehlte die beiden aber.