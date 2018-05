Mordkommission ermittelt: Vermisste 30-Jährige tot gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Sie soll getötet worden sein: Eine vermisst gemeldete Frau ist in Berlin tot gefunden worden. Ein Spaziergänger entdeckte die Leiche der 30-Jährigen am Sonntagvormittag auf einem Bahngelände im Bezirk Pankow, wie die Polizei am Montag mitteilte. "Aufgrund der Auffindesituation der Leiche wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen." Die Frau habe schnell als eine seit Samstag vermisst gemeldete Frau identifiziert werden können, hieß es. Der Fundort lag laut Polizei an der Straße Esplanade/Dolomitenstraße und damit in der Nähe des Wohnorts der 30-Jährigen. Nun ermittelt eine Mordkommission.