Maskierte überfallen Männer in Hellersdorf

Berlin (dpa/bb) - Maskierte haben in Berlin-Hellersdorf zwei Männer überfallen. Die beiden Täter sollen die 28 Jahre alten Männer am späten Montagabend in der Stendaler Straße angegriffen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie schlugen den Angaben nach die Männer, brachten sie zu Boden und nahmen einem der 28-Jährigen Geld ab, das er zuvor in einer Bank abgehoben hatte. Dann flüchteten die beiden Angreifer. Die zwei Männer alarmierten einen Rettungswagen. Beide hatten Kopfverletzungen, einer wurde stationär, der andere ambulant behandelt.