Maskierte Männer überfallen Supermarkt

Berlin (dpa/bb) - Drei maskierte Männer haben einen Supermarkt in Berlin-Wilmersdorf überfallen und eine Mitarbeiterin geschlagen. Die Täter betraten das Geschäft in der Wexstraße am Freitagabend mit Messern und einer Schusswaffe, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie forderten die Tageseinnahmen aus den Kassen. Einer der Männer schlug dabei einer 28-jährigen Angestellten ins Gesicht. Die Frau wurde leicht verletzt. Die Männer flüchteten anschließend mit der Beute unerkannt in einem dunklen Auto in Richtung Bundesplatz.