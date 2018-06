Mann stürzt bei Streit Treppe herunter: Lebensgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Streit in Berlin-Neukölln ist ein 39-Jähriger eine Treppe heruntergestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. In der Nacht zum Sonntag soll er mit einem 27-Jährigen auf einer Geburtstagsfeier in der Saalestraße aneinander geraten sein, wie die Polizei mitteilte. Beide waren betrunken, verließen die Feier und saßen zunächst im Treppenhaus auf einem Absatz. Plötzlich soll der Jüngere dem Älteren in den Rücken getreten haben, so die Polizei. Der 39-Jährige verletzte sich bei dem Sturz am Kopf. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,2 Promille.