Mann schlägt Busfahrer ins Gesicht und rennt davon

Berlin (dpa/bb) - Ein Mann hat am Samstag in Berlin-Altglienicke einen Busfahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der unbekannte Schläger sei in der Venusstraße eingestiegen und wollte wieder aussteigen, als die Tür bereits verschlossen war, wie die Polizei am Abend berichtete. Weil die Türen nach Ansicht des Unbekannten nicht schnell genug geöffnet worden seien, habe er den 43 Jahre alten Fahrer attackiert, so die Polizei. Der Mann floh. Der Busfahrer setzte nach Aufnahme der Anzeige durch die Polizisten die Fahrt fort.